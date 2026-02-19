Conference i risultati dei playoff delle 18.45: il Crystal Palace stecca in Serbia
Si chiudono anche le sfide delle 18:45 di Conference League, valide per l’andata dei playoff. Sorprende la pesante battuta d’arresto dell’AZ Alkmaar: gli armeni del Noah stupiscono tutti e superano gli olandesi grazie alla rete di Hambardzumyan nella ripresa. Un vantaggio minimo, però, che non assicura l’accesso agli ottavi, ancora tutto da decidere nella gara di ritorno.
Il Lech, formazione polacca, passa sul campo del Tammelan Stadion di Tampere, in Finlandia, imponendosi 2-0 e obbligando il KuPS a tentare la rimonta nel match di ritorno. Delude il Crystal Palace, ripreso dal modesto Zrinjski (Serbia) e la rete di Abramovic, rimandando il discorso qualificazioni agli ottavi nel match casalingo a Selhurst Park. Finisce con un pari e patta invece tra Sigma Olomouc e Losanna invece, con discorso analogo ai Glaziers quanto al passaggio al turno successivo della competizione.
Ecco i risultati delle gare delle 18:45 di Conference League
KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)
Noah - AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc - Losanna 1-1: 22' Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski - Crystal Palace 1-1: 44' Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
Le partite delle 21:00
Drita - Celje
Jagiellonia - Fiorentina
Omonia - Rijeka
Shkendija - Samsunspor
