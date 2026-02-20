Social

Fazzini esulta sui social dopo la vittoria in Conference: "Forza Viola sempre"

Fazzini esulta sui social dopo la vittoria in Conference: "Forza Viola sempre"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:13News
di Redazione FV

Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 della Fiorentina arrivato questa estate a Firenze dall'Empoli ed autore ieri di un'ottima prestazione in casa dello Jagiellonia, ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae in campo nel corso della partita di Conference League contro la squadra polacca commentandola con una scritta che lascia trasparire tutta la sua gioia e l'attaccamento alla maglia della Fiorentina: "Forza Viola sempre". Questa la sua storia Instagram: