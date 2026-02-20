Social
Fazzini esulta sui social dopo la vittoria in Conference: "Forza Viola sempre"
FirenzeViola.it
Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 della Fiorentina arrivato questa estate a Firenze dall'Empoli ed autore ieri di un'ottima prestazione in casa dello Jagiellonia, ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae in campo nel corso della partita di Conference League contro la squadra polacca commentandola con una scritta che lascia trasparire tutta la sua gioia e l'attaccamento alla maglia della Fiorentina: "Forza Viola sempre". Questa la sua storia Instagram:
