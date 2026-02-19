Mondiale per club, scontro Uefa-Fifa su allargamento a 48 e cadenza biennale

Mondiale per club, scontro Uefa-Fifa su allargamento a 48 e cadenza biennaleFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:30News
di Redazione FV

Nonostante il successo dell'ultimo Mondiale per club vinto dal Chelsea, scontro sull'argomento fra la FIFA di Gianni Infantino e la UEFA di Aleksander Ceferin che si sono recentemente incontrati al 50° Congresso della UEFA stessa. I motivi del disaccordo è l'allargamento a 48 squadre che andrebbero a congestionare i calendari delle squadre europee ma soprattutto la cadenza biennale ritenuta eccessiva. Ma anche sui paesi ospitanti non c'è unità di intenti e servirà un nuovo incontro per arrivare all'accordo.