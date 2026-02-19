Corsa salvezza, Torino: a Genoa non c'è Adams, ballottaggio Zapata-Kulenovic

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Il Torino prepara la trasferta di Genova senza Adams e la delicata sfida in chiave salvezza sarà la prima gara senza lo scozzese, costretto allo stop per un problema muscolare. Il tecnico, Marco Baroni, cerca il partner giusto per Simeone, è già aperto il ballottaggio tra Zapata e Kulenovic per affiancare il Cholito. Per la difesa, invece, potrebbe recuperare Ismajli, il quale sta migliorando dopo i problemi fisici accusati il 24 gennaio scorso nella gara contro il Como.

A centrocampo, invece, Baroni ha abbondanza in vista della gara di domenica alle 12.30 a Marassi: insieme all'intoccabile Vlasic, potrebbero trovare un posto dal primo minuto sia Ilkhan in regia sia Casadei da mezzala, attualmente in vantaggio rispettivamente su Prati e Gineitis. (ANSA).