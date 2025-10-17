Ranking Fifa: Spagna al 1/o posto, Italia guadagna una posizione

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - La Spagna sempre al primo posto, l'Argentina scavalca la Francia e si piazza seconda e l'Italia guadagna una posizione piazandosi ora al nono posto: sono le principali novità del ranking Fifa del mese di ottobre pubblicato oggi. Al quarto posto c'è l'Inghilterra, al quinto il Portogallo. Per quanto riguarda l'Italia che grazie ai punti conquistati con i successi su Estonia (3-1) e Israele (3-0) salgono dal decimo al nono posto con 1717,15 punti, precedendo la Germania. Esce dalla top 10 la Croazia, che perde due posizioni e si ritrova all'11/o posto.

Da sottolineare i progressi di Ungheria (37/a, +4), Scozia (38/a, +5), Nigeria (41/a, +4) e Romania (47/a, +4), ma i passi avanti più significativi sono quelli di Kosovo (84/o, +7) e di Niger (108/o), Isole Faroe (127/o posto) e Lesotho (144/o), che guadagnano nove posizioni. Dopo le ultime sconfitte nelle qualificazioni al Mondiale perdono invece otto posizioni Grecia (48/a) e Svezia (40/a). Il prossimo ranking Fifa verrà pubblicato il 21 novembre e servirà per determinare anche le teste di serie per i play-off mondiali, il cui sorteggio è in programma nella stessa giornata a Zurigo. (ANSA).