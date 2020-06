RADAELLI, Lautaro? Ha ricevuto un dono alla Batigol

Intervistato in esclusiva da TMW, Fabio Radaelli, scopritore dell'argentino, ha parlato anche della crescita esponenziale di Lautaro Martinez e delle sue prospettive future: "Il talento che ha Lautaro è quello tipico dei calciatori di 'Classe A', solo lui sa dove può arrivare. Ha ricevuto un dono al pari dei vari Batistuta, Aguero e Higuain in passato... E, così come gli altri, solamente Lautaro potrà mettere limiti alla propria crescita professionale e alla propria carriera. Secondo me, parliamo di un crack puro, in grado di prendersi tutto ciò che vorrà", le dichiarazioni dell'uomo che lo portò al Racing Club de Avellaneda tra il 2013 e il 2014.