QUI VERONA, Torna in gruppo Pessina. Kumbulla...

Gialloblù al lavoro anche oggi pomeriggio, mercoledì 20 novembre, in vista della partita di domenica al Bentegodi (ore 15) contro la Fiorentina. Presso lo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera, i ragazzi di Ivan Juric hanno dapprima svolto lavoro di forza in palestra per poi dedicarsi ad una serie di esercitazioni tattiche sul campo. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento, non aperta al pubblico. Pessina c’è, toccato duro sabato nell’amichevole col Tabor Sezana ma oggi regolarmente al lavoro col resto dei compagni all’allenamento di ripresa delle 15 a Peschiera. Resta un leggero condizionale attorno a Kumbulla, quasi certamente di nuovo al centro della difesa dopo il problema muscolare col Brescia