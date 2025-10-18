Qui Milan: forfait di Nkunku dopo il pestone in Nazionale. Le ultime di formazione

vedi letture

Christopher Nkunku si aggiunge alla lista degli assenti del Milan per la gara di domani sera con la Fiorentina. Secondo quanto riporta Milanews l'ex Chelsea ha subito un pestone in Nazionale ed è tornato ancora acciaccato, non riuscendo a recuperare neanche per la panchina per la gara di domani. Oltre al transalpino e a Jashari, con la Fiorentina Allegri non avrà Rabiot, Pulisic ed Estupinan.

Secondo la testata che si occupa della squadra rossonera, viste le assenze Allegri dovrebbe optare per un attacco inedito con Rafa Leao e Ruben Loftus-Cheek mentre a centrocampo spazio per Ricci insieme a Modric e Fofana. E così stando le cose a centrocampo in panchina avrebbe il solo Gimenez come sola arma offensiva. Ecco perché dovrebbero essere portati due calciatori di Milan Futuro: Cheveyo Balentien, già utilizzato in questa stagione in prima squadra, ed Emanuele Sala, reduce dal Mondiale U20 e appena rientrato dal Cile.