Il Parma rimonta il Milan da 0-2 a 2-2: un punto per parte al Tardini

vedi letture

Succede tanto in Parma-Milan, anticipo serale del sabato di Serie A. Alla fine il punteggio segna 2-2 con la rimonta dei padroni di casa andati sotto di due gol dopo soli 25 minuti di gioco. Le reti per i rossoneri sono state di Saelemaekers e di Leao su rigore (assegnato in un episodio simile a quanto accaduto a Ranieri in Fiorentina-Lecce con il VAR che in quel caso però ha fatto invertire la decisione).

Poi come detto la rimonta del Parma, prima con un gol di Bernabé allo scadere del primo tempo, poi con una rete di capitan Delprato che ha fatto esplodere il Tardini. Nel secondo tempo il Milan costruisce almeno tre grandissime occasioni senza sfruttarle e torna a casa con un punto fallendo il momentaneo primo posto in solitaria e salendo a 22 punti in campionato al pari del Napoli che domani ha l'occasione per allungare. Il Parma invece fa un punto importante in zona salvezza salendo a 8 punti.