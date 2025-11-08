Ex sindaco di Napoli: "De Laurentiis non ha mai voluto acquistare il Maradona"

Ex sindaco di Napoli: "De Laurentiis non ha mai voluto acquistare il Maradona"
di Giacomo A. Galassi

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero. Queste le sue dichiarazioni a proposito del progetto legato al nuovo stadio: "C’è sempre una partita complessa, De Laurentiis avverte che si è in una fase delicata in cui si può svoltare. Lui pungola il Comune, che adesso deve prendere delle decisioni, e cerca di ottenere qualcosa perché tra un anno si cambia sindaco.

La cosa più importante, in questo momento, è completare il Maradona. Il sindaco Manfredi non ha escluso la possibilità di vendere lo stadio. Il presidente non ha mai espresso la volontà seria di acquistare il Maradona”.