Scintille tra Spalletti e Colucci nel derby: "Ecco cosa gli ho detto"

Scintille nel finale del derby tra Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, e Leonardo Colucci, vice di Marco Baroni (oggi squalificato) sulla panchina del Torino. I due, nel salutarsi, hanno avuto decisamente da discutere e sono stati come sempre pizzicati dalle telecamere. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Spalletti ha spiegato cosa è successo: “Colucci lo conosco da tantissimo tempo, e conosco il suo allenatore. Gli ho detto soltanto che un suo calciatore in panchina ha fatto finta per due volte di darci il pallone su rimessa laterale, e queste cose magari sarebbe bene risparmiarsele almeno. Cose da derby? Cose normali, capitano”.