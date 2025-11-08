Mina e il duello con Morata: "Io gioco così, se c'è fallo chiedo scusa"
FirenzeViola.it
Il difensore del Cagliari ed ex Fiorentitna Yerry Mina è stato protagonista di uno scontro fisico durato praticamente tutta la partita contro il Como con l'attaccante avversario, Alvaro Morata. E a fine partita il colombiano ha parlato così a DAZN: "Sono felice per la squadra perché tutti abbiamo fatto una grande gara, sono contento per Caprile MVP e per la sua convocazione in Nazionale.
Andiamo avanti compatti e fiduciosi, vogliosi di lavorare sempre meglio e preparare la prossima sfida. Il mio modo di giocare? Morata è un calciatore forte, io amo giocare dando tutto, mettendo dentro grande intensità, poi se c’è il fallo o se c’è il contatto fisico fa parte del gioco e chiedo scusa (ride, ndr)”.
