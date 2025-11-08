Parma-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Nkunku con Leao

Parma-Milan, le formazioni ufficiali: gioca Nkunku con LeaoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

L'anticipo serale del sabato di Serie A mette di fronte Parma e Milan in una sfida tra chi lotta per salvarsi e chi invece per le posizioni di testa. Tre punti fondamentali in palio al Tardini, queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri