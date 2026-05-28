Social Fiorentina Primavera Campione, festeggia anche la sindaca: "Orgoglio di Firenze"

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"Dopo 43 anni la Fiorentina Primavera torna a essere campione d’Italia". Inizia così il messaggio che la sindaca di Firenze Sara Funaro ha affidato ai propri profili social dopo la vittoria dei ragazzi viola dello Scudetto. "Un traguardo straordinario - ha aggiunto - che riempie di orgoglio Firenze e tutti i tifosi viola. Complimenti ai ragazzi, allo staff e alla società per una vittoria costruita con talento, impegno e passione. Bravi!".