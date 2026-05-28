Commisso: "Orgoglioso dei nostri ragazzi. Dimostra il valore del Viola Park"
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Lungo post social del presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso per celebrare la vittoria dello Scudetto Primavera da parte dei ragazzi di Galloppa. "Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1! - il messaggio del numero uno di Mediacom - Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato.
Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo.
So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina. FORZA VIOLA! ".
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