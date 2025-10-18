Pulisic salta Fiorentina e non solo. Il Milan senza di lui ha vinto 2 partite su 7

Non è assolutamente banale l'assenza di Chrstian Pulisic per il Milan che domani sera riceverà la Fiorentina in casa propria. L'americano si è fermato in nazionale per una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

L'ex Chelsea e Borussia Dortmund rimarrà ai box per qualche settimana e leverà ai rossoneri una pedina fondamentale, come dimostrano anche le statistiche. In particolare, evidenzia il Corriere dello Sport, lo statunitense è capocannoniere della Serie A con quattro reti - al pari di Orsolini - e sarà premiato come miglior giocatore del mese di settembre. Nelle sette partite saltate dal 2023 a oggi, il Milan ha raccolto solo due vittorie. Anche se quest’anno non ha mai mancato un match per infortunio, la sua presenza in campo ha sempre inciso, con gol, assist e leadership offensiva.