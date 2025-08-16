Procede la trattativa tra Ikoné e il Vasco da Gama ma il francese è seguito anche in Serie A

Contatti costanti tra la Fiorentina, il Vasco da Gama e Jonatan Ikoné per provare a trovare la giusta quadra per il passaggio del francese in Brasile. Al giocatore è stato offerto un ingaggio più basso rispetto a quello percepito attualmente in viola (1,6 milioni di euro), da due anni più opzione sul terzo. La trattativa procede ma non è certo che venga portata in fondo, anche perché secondo l'edizione online de La Nazione, ci sono anche alcune squadre in Serie A che starebbero monitorando con attenzione l'evolversi dell'estate dell'ex Lille.