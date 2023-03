PRISMA, Procura Cagliari apre altra indagine sulla Juve

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'inchiesta plusvalenze che ha portato fin qui alla penalizzazione di 15 punti per la Juventus si allarga, secondo L'Unione Sarda. Anche la Procura di Cagliari, infatti, avrebbe aperto un'inchiesta riguardante il passaggio di Alberto Cerri dalla società bianconera al Cagliari, il tutto dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura di Torino. L'operazione risale al 12 luglio 2018 ed avrebbe generato, si legge, una plusvalenza di 8/9 milioni di euro per la società bianconera. Ad oggi l'indagine sarebbe ancora nelle fasi iniziali e anche per questo non risultano iscritti nel registro degli indagati.