Primi allenatori di Piccoli: "Orgogliosi, predestinato per fisico e testa"

Roberto Piccoli stasera può fare il suo debutto in Nazionale e il Corriere della Sera ha fatto un viaggio a Sorisole, paese dove è cresciuto l'attaccante e dove spesso, passato all'Atalanta, tornava al campo della sua polisportiva per firmare autografi per i giovani. Per Alfio e Gian Pietro Fiorona, suoi ex allenatori alla Sorisolese "è un doppio orgoglio, speriamo che con Israele faccia l’esordio".

Definito "predestinato, per il fisico e per la testa" su di lui Alfio dice: "Già a 8-9 anni si distingueva per forza fisica e tecnica, segnando con facilità e destreggiandosi in tutti i ruoli. Il nostro sogno è rivederlo a Sorisole, per fargli i complimenti di persona".