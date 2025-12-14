Fiorentina senza vittorie in A: solo due volte nella storia i viola hanno fatto peggio

Che il momento sia calcisticamente disastroso e drammatico per la Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta stagionale non è assolutamente una novità. A testimoniare però come la situazione attualmente sia davvero incredibilmente dura arrivano anche i numeri. Come riporta infatti OptaPaolo i viola non sono riusciti a vincere per 15 partite di Serie A di fila in una singola stagione per la terza volta nella loro storia, dopo le 21 tra novembre 1937 e aprile 1938 e le 17 tra dicembre 1970 e aprile 1971.