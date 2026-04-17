Occhi viola su Inter-Cagliari, ecco le formazioni ufficiali del match delle 20.45
Alle 20.45 secondo anticipo della 33esima giornata, con Inter-Cagliari di scena a San Siro. E se i nerazzurri vogliono aumentare il divario da Napoli e Milan per mettere loro pressione nella disperata corsa scudetto, il Cagliari sogna di sorpassare almeno momentaneamente la Fiorentina nella lotta salvezza. Ecco perché i viola seguiranno sicuramente con attenzione la gara. Ecco intanto le formazioni ufficiali sclte da Chivu e Pisacane:
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, Bonny
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Sulemana, Adopo; Palestra, Gaetano, Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Dossena, Zappa, Mendy, Deiola, Raterink, Liteta, Folorunsho, Trepy, Albarracin, Belotti, Kilicsoy.
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