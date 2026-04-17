Grosso batte Fabregas: Sassuolo-Como decisa da Nzola

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Il Sassuolo frena la corsa europea del Como e riapre ulteriormente i giochi nella lotta Champions. Al Mapei Stadium la prima gara valida per il 33° turno di Serie A finisce infatti 2-1 per la squadra di mister Fabio Grosso, che colpisce nel momento chiave del primo tempo e poi resiste nella ripresa, ridimensionando le ambizioni dei lariani e aiutando tanto la Juventus quanto la Roma. È curioso che la contesa si decida tutta nel finale della prima frazione. Dopo un avvio equilibrato e con poche vere occasioni da rete, il Sassuolo piazza un uno-due micidiale tra il 43’ e il 45’: prima Volpato sblocca la partita con un pallonetto intelligente su assist di M'Bala Nzola e contropiede avviato da Laurienté, poi è lo stesso attaccante angolano a firmare il raddoppio col suo primo centro in neroverde.

Il Como accusa il colpo, ma ha il merito di reagire subito con Nico Paz, che al 45’+3 riapre tutto e tiene viva la partita. Nella ripresa la squadra di Fabregas prova ad alzare il ritmo e il baricentro, ma manca precisione negli ultimi metri. Il Sassuolo, invece, gestisce con ordine e si difende con compattezza, portando a casa tre punti fondamentali e mettendo un altro mattoncino sulle tante certezze costruite in questa stagione. Secondo ko consecutivo per il Como, che adesso rischia di vedere la Juve andare a +5.