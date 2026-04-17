Barcellona contro arbitri e Var: il presidente Yuste spiega il reclamo alla Uefa
FirenzeViola.it
Il presidente ad interim del Barcellona, Rafa Yuste, ha parlato in merito del reclamo presentato dal club catalano alla Uefa seguito della eliminazione dalla Champions League ad opera dell'Atletico Madrid, complici a suo dire le decisioni del Var: "Volevamo presentare un reclamo formale alla UEFA in merito alla sfida che ci ha eliminato dalla Champions League. Si tratta di gravi errori che abbiamo voluto segnalare in questa dichiarazione, errori che sono stati spiegati in modo molto chiaro e che riteniamo non conformi alle regole del calcio. Ci hanno causato gravi danni economici e sportivi, da qui la nostra indignazione nei confronti della UEFA".
Poi ha concluso il suo discorso aggiungendo che:
"Affrontiamo la questione da una prospettiva costruttiva. Nonostante l'eliminazione, volevamo far presente alla UEFA che le cose devono essere migliorate".
Le sue parole sono state riprese dal giornale sportivo spagnolo MARCA
Pubblicità
News
Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giustadi Luca Calamai
Le più lette
1 Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta
3 La fine di un viaggio chiamato “Sufference League”: la Fiorentina saluta l’Europa tra rimpianti e orgoglio. Ma adesso nuove ambizioni
Copertina
FirenzeViolaKean nel vortice delle polemiche e in dubbio anche a Lecce: quando tornerà a parlare in campo?
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com