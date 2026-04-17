Barcellona contro arbitri e Var: il presidente Yuste spiega il reclamo alla Uefa

vedi letture

Il presidente ad interim del Barcellona, Rafa Yuste, ha parlato in merito del reclamo presentato dal club catalano alla Uefa seguito della eliminazione dalla Champions League ad opera dell'Atletico Madrid, complici a suo dire le decisioni del Var: "Volevamo presentare un reclamo formale alla UEFA in merito alla sfida che ci ha eliminato dalla Champions League. Si tratta di gravi errori che abbiamo voluto segnalare in questa dichiarazione, errori che sono stati spiegati in modo molto chiaro e che riteniamo non conformi alle regole del calcio. Ci hanno causato gravi danni economici e sportivi, da qui la nostra indignazione nei confronti della UEFA".

"Affrontiamo la questione da una prospettiva costruttiva. Nonostante l'eliminazione, volevamo far presente alla UEFA che le cose devono essere migliorate".Le sue parole sono state riprese dal giornale sportivo spagnolo MARCA