PRIMAVERA, Anticipo con l'Inter: si gioca venerdì 26 al VP

Non solo l’annuncio di anticipi e posticipi della 34a giornata di Serie A. Quest’oggi infatti la Lega di Serie A ha annunciato anche gli orari e i giorni in cui si disputerà la 31a giornata del campionato Primavera Tim: la Fiorentina, sconfitta oggi per 3-2 in Liguria dal Genoa, tornerà in campo venerdì 26 aprile alle 18, quando al Viola Park affronterà l’Inter, prima in classifica. Il match sarà trasmesso su Sportitalia.