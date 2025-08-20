Prima designazione arbitrale della stagione in vista di Cagliari-Fiorentina: gara affidata a Sozza

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A prevista per il prossimo weekend. Cagliari-Fiorentina, in calendario domenica alle ore 18.30, verrà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno. Al Var invece ci sarà Di Paolo, mentre l'assistente al Var sarà Guida. Gli assistenti invece sono Fontemurato e Biffi.

Ecco la designazione ufficiale:

SOZZA

FONTEMURATO – BIFFI

IV: MUCERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GUIDA