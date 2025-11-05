Presidente Reggiana: "Goretti uno dei migliori, orgogliosi di aver partecipato alla sua crescita"

Il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb sulla promozione di Roberto Goretti come ds della Fiorentina. Il neo dirigente viola infatti tra le sue esperienze ha l'ultima prima di approdare alla Fiorentina quella con la società granata: "Tra i direttori giovani, Goretti è sicuramente uno dei migliori - dice Salerno -, è preparato e competente, e ha fatto tanta gavetta, è partito dal basso meritandosi tutto quello che ha ottenuto finora. Ha molto coraggio, oltre ad avere idee, e lo ebbe anche quando sposò il progetto Reggiana in Serie C, lasciando la categoria superiore (era allora il Ds del Cosenza in B, ndr). Con lui abbiamo fatto una vittoria e una salvezza, gli siamo grati, e come club siamo anche orgogliosi del fatto che a Firenze, in Serie A, è approdato direttamente dalla Reggiana. Abbiamo partecipato alla sua crescita".

Chi potrebbe prendere acome allenatore della Fiorentina? "Questo non lo so, non compete me, ma son certo che Goretti non si farà condizionare da nessuno, sceglierà con la sua testa per il bene della Fiorentina. È stata la scelta giusta affidarsi a Goretti, i club devono avere il coraggio che abbiamo avuto noi, quello di dar coraggio ai giovani e affidarsi più alle persone che ai curriculum".

Il presidente granata ha poi svelato un retroscena proprio su Firenze: "Ho vissuto a Firenze 13 anni, mi sono laureato li e addirittura mi sono tatuato il giglio sul braccio: mi dispiacere vedere il momento attuale in quella che per me è la città più bella del mondo. Conosco i tifosi della Fiorentina, la Curva Fiesole ha un fascino notevole, una tifoseria passionale, e dico a tutti i supporters di stare tranquilli: le cose si sistemeranno".