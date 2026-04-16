Conticchio: "Salvezza, sarà lotta a due tra Lecce e Cremonese. Viola salvi"

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Alessandro Conticchio, bandiera del Lecce di fine anni '90, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno della sfida di lunedì tra i salentini e la Fiorentina e più in generale della lotta salvezza. Ecco le sue riflessioni a tal proposito: "Il momento, per il Lecce, è molto delicato. Nulla, però, è stato compromesso in ottica-salvezza, anche se oramai si profila una lotta a due con la Cremonese, in quanto la Fiorentina, che non ho mai ritenuto potesse retrocedere, ed il Cagliari, hanno allungato in maniera sensibile e sembrano fuori portata.

Per i giallorossi, sarà determinante l’esito delle prossime tre sfide contro la “Viola”, il Verona ed il Pisa, nelle quali sarà indispensabile conquistare almeno cinque-sei punti. Insomma, bisogna serrare le fila, scrollarsi di dosso le paure e trovare il coraggio necessario per gettare il cuore oltre l’ostacolo".