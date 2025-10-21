Prandelli: "Pioli saprà tirar fuori il meglio dai giocatori anche con scelte impopolari"

L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, dalle pagine di Repubblica, edizione di Bologna, ha parlato della prossima sfida che attende i rossoblù in campionato, in casa della Fiorentina: "La Fiorentina ha iniziato con tante difficoltà, ma Pioli sa gestire situazioni delicate e riuscirà a trovare l’equilibrio che manca alla Viola, che fa gran cose davanti e poi rovina con amnesie difensive. Pioli sa di dover far punti, saprà tirar fuori dai giocatori le caratteristiche migliori, anche con scelte impopolari".

Tra i viola c’era chi criticava Italiano. È una piazza così difficile?

"Piazza che mette pressione ma affascinante, i fiorentini non vogliono esser secondi a nessuno ma sono generosi e di certo hanno apprezzato Italiano.

Ma se sei un ambizioso la pressione mette stimoli, non vuoi stare dove se vinci o perdi non cambia nulla. E anche Bologna mica si accontenta di vivacchiare. Sono piazze con un pubblico con personalità, passione, cultura del gioco, e capiscono quando la squadra mette in campo qualcosa in più e quando no".