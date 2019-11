PRADÈ, Regola per rigori sarà sempre interpretativa

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è intervenuto all'incontro arbitri-capitani-tecnici-dirigenti in favore del presidente del Lecce riguardo alla situazione del rigore contro la Lazio: "La regola 14 (procedura per l'esecuzione del calcio di rigore) sarà sempre interpretativa, ci sono situazioni in cui il buon senso dell’arbitro prevale. Sono d’accordo con il Presidente del Lecce". L'argomento si è poi esaurito con la risposta di Nicola Rizzoli, designatore di Serie A: "No, l'IFAB ci ha imposto di usare il VAR e i due casi possibili sono o punire chi prende la palla o punire tutti. Altrimenti sarebbero da ripetere tutti". Per l'occasione è presente anche Vincenzo Montella, tecnico dei viola.