Pontello, Baggio e Cecchi Gori: oggi all'Isolotto il 4° incontro di "Cent'anni col giglio sul petto"
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Quarto capitolo della rassegna "Cent'anni col giglio sul petto", in programma anche oggi alla BiblioteCaNova Isolotto e organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, il Quartiere 4 e il Museo Viola. Dopo i primi tre appuntamenti arriva oggi pomeriggio il quarto incontro per celebrare il Secolo di vita compiuto dalla Fiorentina: l'evento di oggi si intitola "Pontello: dal 3° scudetto alla cessione di Baggio.
Splendori e miserie di Cecchi Gori (1980 – 2002)" e a presentarlo saranno Massimo Cervelli (Museo Viola), Fabio Incatasciato (ricercatore storia del calcio) e Andrea Mazzoni (docente e autore di libri). Si parte alle ore 17!
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