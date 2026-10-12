Atta sotto osservazione. Vanoli vuole riaverlo presto, ma non ci sono tempi

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa, la Fiorentina ha svolto ieri una seduta di scarico al Viola Park per recuperare le energie dopo le fatiche di Marassi. Oggi la squadra di Vanoli osserverà un giorno di riposo, mentre da domani riprenderà gli allenamenti a pieno regime per preparare la sfida di domenica contro il Como. I viola sono chiamati a una reazione immediata: conquistare i tre punti contro la formazione di Fabregas sarebbe un segnale importante per ripartire dopo la delusione dell’ultima giornata.

Occhi su Atta

Resta da monitorare soprattutto la situazione di Arthur Atta, alle prese con un "sovraccarico funzionale all’addome", come spiegato dallo stesso Vanoli in conferenza stampa. Il centrocampista è sotto osservazione e lo staff punta a recuperarlo il prima possibile, ma i tempi non sono ancora definiti. La sua presenza contro il Como resta quindi in dubbio e nei prossimi giorni si attendono indicazioni più precise sulle sue condizioni. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.