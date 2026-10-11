Serie A, Lazio-Monza finisce 3-1. Primo successo del Bologna: Lecce ko 2-1
La Lazio conquista una vittoria importante contro il Monza, imponendosi per 3-1 e portando a casa tre punti preziosi per la classifica. I biancocelesti indirizzano la partita già nella prima frazione di gioco, grazie alle reti di Nuno Tavares, a segno al 3’, e Isaksen, che al 23’ trova il raddoppio. Il Monza prova a riaprire la gara in avvio di ripresa, con Goglichidze che accorcia le distanze al 46’. La squadra ospite torna così in partita, ma la Lazio riesce a gestire il vantaggio e a chiudere definitivamente i conti all’88’, quando Pinamonti firma il gol del 3-1. Un successo che permette ai capitolini di superare la Roma e raggiungere l’Inter in vetta alla classifica, con entrambe le squadre a quota 16 punti.
Il Bologna sbanca il "Via del mare"
Nell’altra sfida, il Bologna espugna il campo del Lecce vincendo per 2-1. I felsinei passano in vantaggio al 17’ con Orsolini, riuscendo poi a mantenere il controllo del risultato per buona parte dell’incontro. Il Lecce, però, non si arrende e all’64’ accorcia le distanze con Fatah, riaprendo momentaneamente la partita e alimentando le speranze di rimonta dei salentini. Al 75’ Enem trova la rete del raddoppio del Bologna, che riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, assicurandosi una vittoria importante. Con questo risultato, i rossoblù salgono al tredicesimo posto in classifica, raggiungendo quota 5 punti.
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