Martorelli critico: "Fiorentina in ripresa? Ha subito il Genoa per mezzora"

Intervenuto attraverso le pagine di TMW, Giocondo Martorelli ha tracciato un breve commento sulla Fiorentina e sull'avvio di stagione che continua a far discutere, dopo la sconfitta sul campo del Genoa: "Sembrava in ripresa. Ma poi s'è vista una squadra che ha subito il Genoa nei primi trenta minuti. Il Grifone ha fatto capire subito quanto fosse importante la partita. E l'atteggiamento ha fatto la differenza".