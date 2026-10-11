Serie A, Aquilani ferma pure il Milan: al Mapei il Sassuolo fa 1-1 col Diavolo

Il Milan non va oltre l’1-1 sul campo del Sassuolo di Alberto Aquilani nella sesta giornata di Serie A. A Reggio Emilia i rossoneri si fanno raggiungere dopo il vantaggio di Rabiot e perdono terreno dalla vetta. Primo tempo senza grandi emozioni, tra gioco spezzettato ed errori tecnici. A segnare la prima frazione sono soprattutto gli infortuni: Gabbia lascia il campo al 20’ in lacrime e in barella, mentre poco dopo il Sassuolo perde Leysen, sostituito da Odenthal.

Nella ripresa Amorim inserisce Modric al posto di Estupinan e il Milan trova maggiore fluidità, con Moreira tra i più vivaci. Il vantaggio arriva al 63’: proprio Modric serve Rabiot, che batte Muric con un potente sinistro a incrociare. Cinque minuti più tardi, però, i neroverdi rispondono. Dopo una grande parata di Maignan su Bowie, sugli sviluppi del successivo corner Odenthal risolve una mischia e firma l’1-1. Nel finale il Milan ha ancora una chance per vincere, ma Chukwueze, lanciato da Pulisic, spreca a tu per tu con Muric. I rossoneri salgono a 12 punti, a quattro lunghezze da Inter e Lazio; il Sassuolo raggiunge quota 8.