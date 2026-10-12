"Obiettivo salvezza a novembre". Il Corriere dello Sport mette in guardia i viola

"Obiettivo salvezza a novembre", titola stamani il Corriere dello Sport-Stadio nelle sue pagine interne dedicate alla Fiorentina. Il calendario impone alla squadra di Vanoli di alzare subito il livello: dopo la sfida casalinga contro il Como, i viola affronteranno in successione Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus prima della seconda sosta per le Nazionali, prevista l'8 novembre. Come sottolinea il quotidiano, la sconfitta di Genova ha aumentato l'attenzione al Viola Park, dove la priorità è diventata raccogliere punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Finora la società ha parlato di una squadra da rendere "competitiva e duratura", senza fissare obiettivi ambiziosi. Anche Vanoli, pur avendo espresso apprezzamento per la qualità del gruppo e per gli investimenti sul mercato, è chiamato ora a trasformare il potenziale in risultati concreti: i quattro punti conquistati nelle prime sei giornate sono troppo pochi per affrontare con serenità il prossimo ciclo di partite.

L'obiettivo è evitare che le difficoltà iniziali si trasformino in una nuova spirale negativa, come accaduto nella passata stagione, quando la Fiorentina riuscì a uscire dai guai soltanto dopo mesi complicati. Il quotidiano invita però a distinguere il contesto attuale da quello precedente: la squadra è cambiata e, almeno sulla carta, dispone di qualità sufficienti per reagire. Proprio per questo, il calendario impegnativo può diventare un'occasione per rilanciarsi, anziché soltanto una fonte di preoccupazione. Vanoli e i suoi dovranno interrompere subito il circolo vizioso, ritrovare continuità e dimostrare che il potenziale della rosa può tradursi in una classifica diversa. Perché, conclude l'analisi, la Fiorentina vista finora, soprattutto a Genova, non può essere quella definitiva.