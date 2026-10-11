Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: fischio d'inizio alle 18

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: fischio d'inizio alle 18FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:20News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos. All. Ruben Amorim.