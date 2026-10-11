La domenica di A si chiude con Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali
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Il Cagliari ospita la Juventus nel posticipo domenicale della 6a giornata di Serie A per cercare di dare continuità all'inizio molto positivo di questa stagione. I bianconeri vanno invece a caccia della continuità in un campo storicamente difficile. Ecco le formazioni ufficiali del match:
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Massolin; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Conceicao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
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