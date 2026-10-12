Fagioli-Oulai, coppia da costruire. Ecco perché in estate si cercava Torreira o Brozovic

La convivenza tra Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai è ancora tutta da costruire. Come evidenzia il Corriere Fiorentino, la prova di Marassi ha mostrato le difficoltà della coppia viola, con un centrocampo incapace di proteggere la difesa e di garantire una manovra efficace sia in fase di possesso sia in interdizione. L’ivoriano, schierato titolare dopo le rotazioni delle precedenti partite, ha faticato a trovare la posizione, vincendo appena un duello su quattro e offrendo un contributo difensivo limitato. Anche Fagioli non è riuscito a incidere pienamente, pur facendo registrare numeri migliori: sette duelli vinti su dodici e quattro interventi a sostegno della retroguardia. Neppure Ndour è riuscito a colmare le lacune di un reparto apparso in difficoltà contro Frendrup e Traorè.

I rinforzi estivi mancati

L’idea iniziale di un centrocampo di qualità formato da Fagioli, Oulai e Atta, ancora fermo per un problema agli adduttori, deve quindi fare i conti con la necessità di trovare maggiore copertura ed equilibrio. Non a caso, durante il mercato estivo la società aveva cercato rinforzi come Torreira, Thorstvedt e Brozovic, senza però riuscire a concretizzare un’operazione. Il problema, già emerso con Grosso, è passato ora sulle spalle di Vanoli, chiamato insieme alla dirigenza a individuare una soluzione per rendere più solido il reparto e aiutare la Fiorentina a risalire la classifica.