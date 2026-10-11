Juventus, Kolo Muani evita il ko a Cagliari: finisce 1-1 all’Unipol Domus
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La Juventus soffre ma riesce a strappare un pareggio per 1-1 sul campo del Cagliari nel posticipo della sesta giornata di Serie A. I rossoblù di Pisacane passano in vantaggio al 20’ con Maldini, bravo a sfruttare una serie di rimpalli in area e a battere Vicario. I bianconeri faticano a reagire e Spalletti prova a cambiare volto alla squadra nella ripresa con gli ingressi di Zhegrova e Alajbegovic. Proprio quest’ultimo, all’81’, serve il cross per il colpo di testa vincente di Kolo Muani, che firma il pareggio e trova il primo gol in campionato.
Nel finale il francese sfiora anche la doppietta, colpendo una traversa da pochi passi, mentre Caprile salva su Woltemade. Finisce 1-1, con il Cagliari che sale a 13 punti e la Juventus a quota 11.
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