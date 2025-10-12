Meno due a Italia-Israele. Sarà Turpin l'arbitro della sfida di Udine
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Sarà il francese Clement Turpin l'arbitro di Israele-Italia, partita di qualificazione al Mondiale in programma martedì prossimo a Udine. Il direttore di gara transalpino sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Nicolas Danos e Benjamin Pages, suoi connazionali, come il quarto uomo, Francois Letexier. Francese anche il Var, Bastien Dechepy (ANSA).
Pubblicità
News
Dagli inviatiBernardeschi ricorda il passaggio alla Juve: "Capisco i tifosi viola. Astori? Un riferimento"
Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicanodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Kean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Copertina
FirenzeViolaKean verso il forfait con Israele, Gattuso 'scalda' Piccoli: "Ha grandi doti, non chiamerò altri"
FirenzeViolaNazionale, Kean salta allenamento ma resta col gruppo: domani risonanza magnetica decisiva
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Stefano PrizioIl sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com