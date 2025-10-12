Dzeko e Kospo partono dalla panchina nell'amichevole Malta-Bosnia
FirenzeViola.it
La Bosnia scende in campo alle 19 in un'amichevole contro Malta. Solo panchina per i due viola, l'attaccante Edin Dzeko e il difensore Eman Kospo. L'undici iniziale della Bosnia scelto dal ct Barbarez è infatti questo: Zlomislic, Dedic, Barisic, Burnic, Hadzikadunic, Bazdar, Sunjic, Basic, Bajraktarevic, Tabakovic, Memic. I due viola sono dunque entrambi in panchina.
