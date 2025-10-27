Pongracic convocato per le gare di novembre della Croazia

Il ct della Croazia, Zlatko Dalić, ha convocato 24 giocatori per le prossime partite contro le Isole Faroe e il Montenegro, il 14 e 17 novembre, valide per le qualificazioni (dei paesi europei) per la Coppa del Mondo, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada nel 2026.

Nell'elenco anche il difensore della Fiorentina Marin Pongracic. Tra i giocatori della serie A, Vlasic del Torino ritrova la Nazionale dopo 7 mesi, Baturina del Como tra i 12 pre-convocati.