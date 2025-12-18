Verona, Zanzi torna sul gol di Orban a Firenze: "È stata una gioia incontenibile"

Il presidente dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, ha parlato questa mattina al Corriere di Verona commentando il momento della squadra gialloblù e la vittoria all'ultimo secondo raggiunta lo scorso weekend proprio contro la Fiorentina di Vanoli. Queste le sue parole: "A dire la verità, non avvertivamo di essere in crisi. In questo club ci sono persone che hanno la capacità di affrontare i momenti difficili di una stagione e che, di conseguenza, sanno come gestirli. C’è unità tra di noi. Certo, c’era il peso della vittoria che non arrivava, però la squadra non si è mai abbattuta.

Noi, il Verona, siamo fatti così: non molliamo. Gol di Orban a Firenze allo scadere? Grande emozione, abbiamo esultato con una gioia incontenibile. All’Hellas siamo una famiglia, ognuno porta il Verona dentro di sé. È stato bellissimo celebrare quella rete, per com’è arrivata, per il gesto tecnico di Bernede che ha messo dentro il pallone sul filo della linea di fondo. È stata una vittoria all’ultimo centimetro."