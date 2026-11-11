Inter, sospiro di sollievo su Thuram: per il francese solo affaticamento muscolare
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In casa Inter arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare durante questa pausa per le Nazionali che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Francia di Zidane. L'attaccante francese ha da poco lasciato Appiano Gentile dopo aver completato le terapie: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni il giocatore, secondo quanto riportato da Sky Sport, proseguirà il percorso di recupero allenandosi a parte, con l'obiettivo di tornare a disposizione già per la prossima sfida dell'Inter contro l'Atalanta.
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Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampistadi Lorenzo Di Benedetto
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Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
Mario TeneraniPeccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
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