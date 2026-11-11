Inter, sospiro di sollievo su Thuram: per il francese solo affaticamento muscolare

Inter, sospiro di sollievo su Thuram: per il francese solo affaticamento muscolareFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

In casa Inter arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare durante questa pausa per le Nazionali che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Francia di Zidane. L'attaccante francese ha da poco lasciato Appiano Gentile dopo aver completato le terapie: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni il giocatore, secondo quanto riportato da Sky Sport, proseguirà il percorso di recupero allenandosi a parte, con l'obiettivo di tornare a disposizione già per la prossima sfida dell'Inter contro l'Atalanta.