POCHETTINO, Niente Europa, va all'Austin in MLS

Cercato anche dalla Fiorentina, il talentuoso centrocampista del Talleres Tomas Pochettino lascia l'Argentina ma va in Nord America. Come riportano numerose fonti tra cui TyC Sports, ha deciso di scegliere l'Austin FC, in MLS. Il trasferimento in Texas preferito, oltre alla Fiorentina, anche a club come River Plate e Boca Juniors che avevano messo gli occhi sul classe '96.