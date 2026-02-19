Playoff di Europa League, alle 18.45 Brann-Bologna: le formazioni ufficiali

Playoff di Europa League, alle 18.45 Brann-Bologna: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:57News
di Redazione FV

Alle 18.45 al via anche i playoff di Europa League. Impegnato a Bergen in Norvegia il Bologna, che scenderà in campo proprio alle 18.45 per la gara di andata contro il Brann. Ecco le formazioni ufficiali:

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.
A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Sande, Haaland, Eikrem, Remmem, Holten

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.  Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Sohm, Dallinga, Dominguez