Massimo Ferrero nei guai: è indagato per infedeltà patrimoniale ai danni della Ternana

L'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che aveva assunto il ruolo di super consulente della Ternana, è indagato dalla Procura di Terni insieme all'ex amministratore unico Tiziana Pucci, sua collaboratrice anche in blucerchiato, per infedeltà patrimoniale in concorso, dopo i due esposti presentati dalla famiglia Rizzo, attuali proprietari del club umbro. Ferrero è indagato infatti con l'accusa di aver causato intenzionalmente un danno economico alla società per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri. Tale reato è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.

Nel mirino dei due esposti e dunque delle indagini lo scambio tra due giovani tra Ternana e Trapani e alcune operazioni economiche tra giugno 2024 e settembre 2025.