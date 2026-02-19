Massimo Ferrero nei guai: è indagato per infedeltà patrimoniale ai danni della Ternana
FirenzeViola.it
L'ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che aveva assunto il ruolo di super consulente della Ternana, è indagato dalla Procura di Terni insieme all'ex amministratore unico Tiziana Pucci, sua collaboratrice anche in blucerchiato, per infedeltà patrimoniale in concorso, dopo i due esposti presentati dalla famiglia Rizzo, attuali proprietari del club umbro. Ferrero è indagato infatti con l'accusa di aver causato intenzionalmente un danno economico alla società per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri. Tale reato è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
Nel mirino dei due esposti e dunque delle indagini lo scambio tra due giovani tra Ternana e Trapani e alcune operazioni economiche tra giugno 2024 e settembre 2025.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com