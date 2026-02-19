Lunedì Fiorentina-Pisa, 300 biglietti del settore ospiti del Franchi subito esauriti

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:50News
di Redazione FV

Settore ospiti del Franchi per la sfida di lunedì con il Pisa già sold out. Ovviamente si parla dei 300 posti disponibili con la capienza ridotta dello stadio della Fiorentina. Come sottolinea il portale SestaPorta sono durati appena un’ora e mezza i biglietti per il derby. La prevendita, iniziata alle 15, è andata subito esaurita. (Nella foto i tifosi del Como nel la gara il settore ospiti del Franchi)