Corte d'appello Figc respinge ricorso Zappi: resta squalifica 13 mesi
(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La Corte federale d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del presidente dell'Associazione arbitri, Antonio Zappi. Lo si legge nel dispositivo post udienza di questa mattina. Il n.1 degli arbitri resta dunque squalificato per 13 mesi come stabilito in primo grado dal tribunale federale per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Respinto anche il ricorso del Componente del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi, squalificato per due mesi. Secondo le norme, con questa sentenza Zappi decadra' dalla sua carica di presidente Aia (ANSA).
