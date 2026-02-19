Brambati sui viola: "C'è da salvare la categoria. Pisa è la partita più importante"

L'ex calciatore di Torino e Empoli, Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà ha affrontato diversi temi di Serie A, tra cui la scelta di Vanoli di volare in Polonia con le seconde linee: "Sì, c'è da salvare una categoria, la Conference passa in secondo piano e non può rischiare di avere degli infortunati per il campionato. La prossima è la partita più importante". 